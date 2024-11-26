Fatih’te kültürel kaçakçılıkla mücadele: 150 sikke ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Yayınlanma: 26.11.2024 - 11:57

Güncelleme: 26.11.2024 - 11:57

Fatih’te gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, polis ekipleri 3 ayrı adrese düzenlediği baskınlarla çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Operasyon kapsamında, Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Hristiyanlık inancına ait eserlerin yanı sıra, silahlar ve çok sayıda tarihi obje bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.

3 AYRI ADRESTE TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür varlıklarının korunması amacıyla başlattıkları çalışmada, Fatih’te 3 farklı adreste kaçakçılık faaliyetleri tespit etti. Yapılan operasyon sonucu, 150 adet antik sikke, 334 adet ikona, 63 adet etnografik kültür varlığı, ve çok sayıda tarihi obje ele geçirildi.

Operasyon sırasında ele geçirilen eserler arasında, Yunan ve Roma İmparatorluklarına ait sikke grupları, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ve 17.-19. yüzyıllara tarihlenen çok sayıda ikonalar, silahlar, süs eşyaları ve yazılı belgeler yer alıyor. Ayrıca, Geç Osmanlı dönemine ait gümüş kaşık setleri, mühürler ve Kütahya seramikleri de operasyonda ele geçirilen değerli eserler arasında bulunuyor.

KAÇAK TARİHİ ESERLER MÜZELERE TESLİM EDİLECEK

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler, İstanbul’daki Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.

Fatih’teki tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan bu başarılı operasyon, kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli bir adım olarak kayda geçti.