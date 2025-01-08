Erzurum'da uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı
Erzurum'da 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalar kapsamında, bir aracın akü kısmına gizlenmiş 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki İran uyruklu şüpheli A.G'yi (42) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Erzurum #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
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