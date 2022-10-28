Erzurum’daki Kuran kursunda istismar davası: 'Çocukların ifadeleri değişti'
Diyanet’e bağlı bir yatılı Kuran kursunda çocuklara işkence yapıldığı iddiasıyla görülen davada, daha önce şiddet ve işkence gördüğünü belirten bir çocuk “hiçbir kötü söz ve davranış görmediği yönünde” ifade verdi.
Erzurum’da Diyanet’e bağlı bir yatılı Kuran kursunda 14 çocuğa işkence yapıldığı iddiasıyla açılan ve Kuran kursu müdürüyle belletmenlik görevi yapan hademenin yargılandığı davanın ikinci duruşması dün görüldü.
Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki sekiz çocuk dinlendi. Çocuklardan biri şikâyetçi olduğunu belirterek belletmenlerin boğazını sıktığını söyledi. Daha önceki duruşmada her gün bütün arkadaşlarının dövüldüğünü, kendilerine hakaret edildiğini, Atatürk posterine doğru duvara kafalarının vurulduğunu ve boğazlarının sıkıldığını belirten bir diğer çocuk ise “hiçbir kötü söz ve davranış görmediği yönünde” ifade verdi. Duruşma 23 Kasım’a ertelendi. Davanın avukatlarından Nilda Baltalı, “Çocukların ifadeleri değişti. Anne baba belki de tarikat baskısı var” dedi.
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