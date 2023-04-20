Erzurum’daki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Erzurum polisinin batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan İran uyruklu 8 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 20.04.2023 - 21:26
Erzurum’daki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde İran’dan ülkemize giriş yapan yolcu otobüsünde yaptığı kontroller esnasında İran uyruklu 8 şahsın valizine narkotik madde arama köpeği Eris’in tepki vermesi üzerine yapılan aramada, valiz içerisinde saç sprey tüplerine saklanmış vaziyette 32 parça halinde toplam 5 kg 4 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Masoumeh A., Khorshıd N., Isa J., Alı G.,Majid E., Momammad E., Hosseın P.T., Mır Hosseın H. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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