Erzurum’daki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 20.04.2023 - 21:26

Güncelleme: 20.04.2023 - 21:26

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde İran’dan ülkemize giriş yapan yolcu otobüsünde yaptığı kontroller esnasında İran uyruklu 8 şahsın valizine narkotik madde arama köpeği Eris’in tepki vermesi üzerine yapılan aramada, valiz içerisinde saç sprey tüplerine saklanmış vaziyette 32 parça halinde toplam 5 kg 4 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Masoumeh A., Khorshıd N., Isa J., Alı G.,Majid E., Momammad E., Hosseın P.T., Mır Hosseın H. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.