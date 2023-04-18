Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
Muğla’da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede eş zamanlı başlatılan operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Marmaris, Menteşe, Datça ve Yatağan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
MALZEMELERE EL KONULDU
4 ilçede 35 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda satışa hazır halde uyuşturucu paketleri ile birlikte 412 gram esrar, 205 gram metamfetamin, 117 gram skunk, 65 gram sentetik ecza, 17 kök kenevir bitkisi, 151 sentetik ecza, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 15 mermi ele geçirildi.
Operasyon sonucunda 31 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu yazı 24 saat geçmeden engellenecek
- Aynı masalı dinleyeceksiniz...
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı
- Türkiye'nin 'kader' seçiminde flaş anket!
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- AKP’li 2 ‘prens’ yolsuzluk tarihinde bir ilke imza attı
- Penden yana misun, yoksa...
- Arkadaş katili için yeniden 'müebbet' istendi
- Dolar TL'de yükseliş sürüyor!
- Fatih Altaylı: Erdoğan'ı yollara düşüren tablo