Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Muğla’da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede eş zamanlı başlatılan operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:32
Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
Abone Ol google-news

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Marmaris, Menteşe, Datça ve Yatağan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

MALZEMELERE EL KONULDU

4 ilçede 35 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda satışa hazır halde uyuşturucu paketleri ile birlikte 412 gram esrar, 205 gram metamfetamin, 117 gram skunk, 65 gram sentetik ecza, 17 kök kenevir bitkisi, 151 sentetik ecza, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 15 mermi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 31 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı muğla uyuşturucu ticareti uyuşturucu

İlgili Haberler

Yakalanan 16 düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı!

Yakalanan 16 düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı!
Elazığ’da 123 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 11 tutuklama

Elazığ’da 123 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 11 tutuklama
Europol'ün uyuşturucu örgütüne yönelik operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Europol'ün uyuşturucu örgütüne yönelik operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler