Eş zamanlı operasyonla yakalandılar: 3 ilde telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama
İzmir merkezli 3 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtıp kandırdıkları bir kişiyi, ev ve yazlıklarını sattırarak 120 bin euro, 90 bin dolar ve 1 milyon 100 bin TL dolandırdıkları belirlendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtarak kandırdıkları kişiyi ev ve yazlıklarını satışa koydurup toplam 120 bin euro, 90 bin dolar ve 1 milyon 100 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik Şanlıurfa, Adana ve İzmir'de 30 Ocak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelerin operasyon sırasında suç delil olabilecek telefon, bilgisayar gibi dijital materyallerini kırarak yangın merdiveninden kaçmaya çalıştığı belirtildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Kaçmaya çalışan şüphelilerden telefon görüşmelerini gerçekleştirdikleri belirlenen M.Ç. ve A.V. ile kandırdıkları mağdurlardan paraları almaya gittikleri tespit edilen H.D ile M.K. yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda bulunan diğer dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin 4'ü de tutuklandı.
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