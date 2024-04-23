Eşek, hastanenin acil servisine girdi! O anlar gündem oldu...

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir operasyon sonrası emniyet müdürlüğü önüne getirilen eşek, ipi çözülünce hastane acil servisine girdi. O anlar hastane güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 13:30
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Çınarcık’ta geçen günlerde yapılan operasyon sonrası, bir suçluya ait eşek, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı. Yuları çözülen eşek kaçtı.

Bekçilerin peşinden gittiği eşek yakındaki bir hastanenin acil servisine girdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Eşek, bekçiler ve hastane görevlileri tarafından yakalandı. Eşeğin acil servisteki görüntüleri, yayınlandığı sosyal medyada ilgi gördü.


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