Yalova'da orman yangını 3 saatte söndürüldü: 2 gözaltı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 07:11

Güncelleme: 17.04.2024 - 07:12

Üvezpınar Mahallesi Arpali bölgesinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, Yalova ve Bursa'dan gönderilen toplam 12 itfaiye ekibinin yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

2 GÖZALTI

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıktığı alanda görülen 2 kişi ihbar üzerine gözaltına alındı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalova Valisi Hülya Kaya, "Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Geçmiş olsun. Özveriyle çalışan tüm ekiplerimize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.