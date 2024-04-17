Yalova'da orman yangını 3 saatte söndürüldü: 2 gözaltı
Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çevre il ve ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından alevler söndürülürken, yangının çıkış anında bölgede görülen 2 kişi gözaltına alındı.
Üvezpınar Mahallesi Arpali bölgesinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, Yalova ve Bursa'dan gönderilen toplam 12 itfaiye ekibinin yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.
2 GÖZALTI
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıktığı alanda görülen 2 kişi ihbar üzerine gözaltına alındı.
VALİDEN AÇIKLAMA
Yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalova Valisi Hülya Kaya, "Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Geçmiş olsun. Özveriyle çalışan tüm ekiplerimize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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