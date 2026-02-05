Eşekte kuduz tespit edildi: Köy karantinaya alındı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir köydeki eşekte kuduz vakası tespit edilmesi üzerine bölgede karantina alındı.

Ekiplerin müdahalesiyle durum kontrol altına alınırken, aşılama ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy köyünde bir eşekte hastalık belirtileri görülmesi üzerine Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı hayvan sağlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Hayvandan alınan numunelerin laboratuvar incelemesi sonucunda kuduz olduğu kesinleşti.

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Hastalığın yayılma riskine karşı ivedilikle hareket eden yetkililer, Kadıköy köyünü karantinaya alarak canlı hayvan giriş ve çıkışlarını geçici süreyle durdurdu. Karantina kararıyla birlikte bölgedeki hareketlilik kısıtlanırken, hastalığın çevre yerleşim birimlerine sıçramaması için geniş çaplı önlemler alındı.

Vakanın tespit edildiği ilk günden itibaren tüm personeliyle sahada olan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki aşılama ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Aşılama çalışmaları çevre köylerdeki sahipli hayvanlar ve çoban köpekleri titizlikle aşılanıyor. Köy sakinlerine hastalığın belirtileri ve korunma yolları hakkında eğitim veriliyor. Yetkililer, yürütülen koordineli çalışmalar sayesinde durumun tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sahipsiz veya şüpheli hareketler sergileyen hayvanlara karşı dikkatli olmalarını istedi. Bir temas durumunda ya da şüpheli vakalarda, vakit kaybetmeden ilgili birimlere haber verilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.