Esenboğa Havalimanı'nda hortum: Uçaklar piste inemedi

Ankara’da bulunan Esenboğa Havalimanı üzerinde oluşan hortum paniğe neden olurken, bazı uçaklar piste iniş gerçekleştiremedi.

İHA
12 Haziran 2022 Pazar, 20:06
Esenboğa Havalimanı'nda hortum: Uçaklar piste inemedi
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Ankara yaklaşık 1 haftadır olumsuz hava koşulları nedeniyle sağanağa ve sele teslim oldu.

Zaman zaman sağanak nedeniyle bazı bölgelerde oluşan sel suları hayatı olumsuz yönde etkilerken, Ankara’nın bazı bölgelerinde ise hortum meydana geldi.

Öğlen saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir hortumun görülmesinin ardından şimdi de Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu. Hortumun oluşması vatandaşlarda paniğe yol açarken, bazı uçakların piste iniş yapamadığı için çevre illerde bulunan havalimanlarına indiği öğrenildi.


Ankara Esenboğa Havalimanı hortum
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