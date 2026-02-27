Esenler'de eşine silahla saldırdı, polisleri görünce kendini vurdu

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö. ile eşi Z.Ö arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından T.Ö., eşini önce evlerindeki odaya kilitledi, ardından odanın kapısına silahla 2 el ateş etti. Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

'TESLİM OLMAM' DİYEREK KENDİNİ VURDU

Bu sırada olay yerine gelen polisleri gören silahlı koca T.Ö.'nün 'Ben teslim olmam' diyerek kendini vurduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda T.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Z.Ö. ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.