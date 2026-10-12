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Esenler'de metro istasyonu yakınında şüpheli ölüm

Esenler'de metro istasyonu yakınında şüpheli ölüm

12.10.2026 15:19:00
Güncellenme:
DHA
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Esenler'de metro istasyonu yakınında şüpheli ölüm

İstanbul Esenler'de metro istasyonunun yakınındaki çimenlik alanda 27 yaşındaki İran uyruklu Mohammad H. ölü bulundu. Gencin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu incelemesinin ardından netleşecek.

Olay, 13.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Esenler Metro İstasyonu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye görevini yürüten polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde hareketsiz yatan kişinin ağzından köpük geldiği ve vücudunda herhangi bir darp ya da kesik izi bulunmadığı tespit edildi.

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KİMLİĞİ BELLİ OLDU, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan cesette, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

İncelemelerde cesedin 27 yaşındaki İran uyruklu Mohammad H.'ye ait olduğu tespit edildi. Cenaze kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

İlgili Konular: #Şüpheli ölüm #Esenler #metro

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