Mide küçültme ameliyatı olmuş... İstanbul'da şüpheli ölüm: 16 yaşındaki kızı annesini yatağında ölü buldu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Müyesser Kartav, okuldan eve dönen 16 yaşındaki kızı S.K. tarafından yatak odasında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, Kartav'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, 6 Ekim Salı günü saat 18.00 sıralarında PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şenol K., eşi Müyesser Kartav'ı son olarak saat 14.30 sıralarında gördükten sonra evden ayrıldı. Saat 17.20 sıralarında okuldan eve gelen 16 yaşındaki S.K., annesini yatağında hareketsiz halde buldu.

Sokağa çıkarak çevredekilerden yardım isteyen genç kızın ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kartav'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

5 AY ÖNCE MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLMUŞ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kartav'ın yaklaşık 5 ay önce Kağıthane'deki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı geçirdiği belirlendi.

Kartav'ın ameliyatın ardından sık sık rahatsızlandığı, zaman zaman ambulansla, zaman zaman da kendi imkânlarıyla hastaneye giderek tedavi gördüğü öğrenildi.

Ancak ameliyat ile ölüm arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığı henüz belirlenmedi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Adli doktor tarafından yapılan ilk incelemede Kartav'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından Kartav'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖLÜM HABERİNİN ARDINDAN AKRABALAR ARASINDA KAVGA

Kartav'ın ölüm haberini alan yakınları evin önünde toplandı.

Aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Müyesser Kartav'ın cenazesi, yaşadığı sokaktaki komşularından helallik alınmasının ardından memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ağaçkesen köyüne götürüldü.

Kartav, 8 Ekim Perşembe günü öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.