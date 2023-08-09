Esenler Topkule Kışlası'nda yangın: 1 kişi gözaltına alındı!

Esenler Topkule Kışlası'ndaki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken, yangına çıkmasına neden olduğu iddia edilen madde bağımlısı kişi polis tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 14:23
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İstanbul'un Esenler ilçesinde Topkule Kışlası'ndaki ağaçlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Ağaçlık alandaki yangına asker tarafından müdahale edilirken, olaya neden olduğu ileri sürülen madde bağımlısı bir kişinin devriye atan polis tarafından yakalandığı aktarıldı.

Olay yerinde yakalanan kişinin polis merkezine götürüldüğü kaydedildi. Öte yandan yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.


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