Kocaeli'nde zincir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Çayırova ilçesinde bir zincir marketin deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi'nde bulunan bir zincir marketin deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin büyük alan üzerine kurulu depoda müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın, depoda hasara neden oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- O görüntülere ilişkin yeni gelişme!
- 'Kontak kapatacağız, kabul etmiyoruz'
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'üzülecek'
- İntihar eden müftü bu yüzden mimlenmiş!
- İkiyüzlü hizmet belediyeciliği!
- 'Murat komiser'in son hali şoke etti
- Demirtaş'tan Buket Aydın'a 'kredi kartı' göndermesi
- Anadolu rock müziğin efsane ismi hayatını kaybetti
- Oyuncu Alakurt'tan Kılıçdaroğlu'na çirkin sözler
- İzmir’de bir garip kiralık ilanı: Bakıcılık da yapacak!