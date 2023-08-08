Kocaeli'nde zincir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Çayırova ilçesinde bir zincir marketin deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın söndürüldü.

AA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 14:21
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi'nde bulunan bir zincir marketin deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin büyük alan üzerine kurulu depoda müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın, depoda hasara neden oldu.


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