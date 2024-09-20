Esenler’de bir kişi tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Esenler'de tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Esenler’de bir kişi tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 15:12

Suriye uyruklu İbrahim A. (52) Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında ikamet ettiği dairede, ismi henüz tespit edilemeyen Suriye uyruklu arkadaşıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı, İbrahim A'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede İbrahim A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Arkadaşını bıçaklayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İbrahim A'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisteki işlemleri süren şüphelinin, ülkeye kaçak yollarla girdiği, bu nedenle henüz kimlik tespitinin yapılamadığı belirtildi.

Zanlının, maktulün kendisini taciz etmesi nedeniyle olayın yaşandığını iddia ettiği öğrenildi.


Etiketler: #Esenler #bıçak #hayatını kaybetti

İlgili Haberler

Adana’da iki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralılar var!

Adana’da iki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralılar var!
Abisiyle yaşadığı evde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Abisiyle yaşadığı evde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Ölümlü silahlı ve bıçaklı kavgaya 5 gözaltı

Ölümlü silahlı ve bıçaklı kavgaya 5 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler