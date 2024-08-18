Esenler'de emniyet şeridinde kaza: 1 ölü
Esenler’de yol kenarındaki yeşil alanda ailesiyle piknik yapmaya gelen Nuri Duman, malzemeleri almak için emniyet şeridine park ettiği aracının yanına gitti. Bu sırada yol üzerinde hızla ilerleyen başka bir sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek Duman ve aracına çarptı. Kazada Duman hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi, Ulaştırma Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle yol kenarındaki yeşil alanda piknik yapan 43 yaşındaki Nuri Duman, malzeme almak için emniyet şeridinde bulunan aracının yanına geldi.
Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FA 1625 plakalı otomobil Duman ve aracına çarptı. Kazayı gören aile, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuri Duman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Duman’ın yakınları sinir krizi geçirirken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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