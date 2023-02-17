Esenler'de inşaat çalışması sırasında hasar oluşan binalar mühürlendi

Esenler'de inşaat çalışması sırasında bitişik durumdaki iki binada çatlaklar oluştu. Binalar tedbir amaçlı boşaltılıp mühürlendi.

DHA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 13:01
Esenler'de inşaat çalışması sırasında hasar oluşan binalar mühürlendi
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İstanbul Esenler Fatih Mahallesi'nde inşaat çalışması sırasında, bitişik durumdaki binalarda hasar oluştu.

Binalardan birinde belirgin çatlaklar oluşması nedeniyle belediye ekipleri, iki binayı tahliye ederek, mühürledi. Bina sakinlerinden bazıları akrabalarının yanına yerleşirken, diğerleri belediye tarafından otellere yerleştirildi.

Binaların durumuyla ilgili sonuçların 20 Şubat Pazartesi günü belirleneceği öğrenildi. 

"BİNADA ÇATLAMA OLDU SONRA İKİ BİNAYI BOŞALTTILAR"

Bina sakini Recep Ali Karamahmutoğlu, "Burada hafriyat alıyorlardı. Bu sırada binada çatlama oldu. Sonra gelip iki binayı da boşaltılar. Büyük hilti ile kırma işlemleri yapılıyordu, bina sallanıyordu. Arkadaşlara söyledik 'Deprem sabahı bunu yapmayın' dedik. Ancak, 'Biz ruhsat aldık, yapacağız' dedi. Aramızda tartışma çıktı, çalışmaya devam ettiler. Sonra da bunlar yaşandı. Bir binada çatlaklar var, diğer binada bir şey gözükmüyor. 21 daire boşaltıldı, hepimiz ayrı ayrı yerlere yerleştik, perişan olduk. Belediye pazartesi günü karar vereceklerini söyledi" dedi.


Esenler Bina çatlak

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