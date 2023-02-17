Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını aldılar

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 10:49

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 12:11

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından 38 binin üzerinde kişi, hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden Hatay'daki bazı noktalarda arama- kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Depremde hasar gören ve hasar tespit çalışmaları yapılması beklenen binalara giren bazı kişiler de tehlikeye rağmen eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Bazı kişiler, eşyalarını iple aşağı sarkıtarak alırken, bazı binaların önüne yanaştırılan asansörlü sistemlerle de evler boşaltılıyor.

Antakya'da yaşayan Niyazi Bozoğlan, kızının depremde hasar alan evini boşaltırken, Galip Topuz ise 2 ay sonra doğmasını bekledikleri çocuğu için hazırladığı eşyaları, yan yatan evinden aldı.

Ailesiyle çadırda yaşadıklarını anlatan Bozoğlan, “Kızım bu evde oturuyor. Deprem olduktan sonra damadımı evden zor çıkardık. Onları Marmaris'e gönderdik. Şimdi de evden ne kurtarabilirsek kurtarmaya çalışıyoruz. İçeride duvarlar patlamış ama herhalde bina yıkılacak. Çok tehlikeli ama ne yapacaksın canlarını, emeklerini vermişler. 30 yıl emekle bu evi aldılar. O da yıkıldı, hiçbir şey kalmadı. Sandalye, masa, yatak almaya çalışıyoruz en azından başka bir yerde barınmaları için" dedi.

İndirdiği eşyalarını el arabasıyla taşıyan Topuz ise “Yaşadığımız bina yan yattı. Ben de tek başıma ip yardımıyla eşyaları aşağı indirdim. Müstakil bir evin bahçesine koyuyorum eşyaları. Evimde birçok eşya vardı onları çıkardım. Eşim 7 aylık hamile; doğumdan önce bebek bezi, şampuan gibi eşyalar hazırlamıştık. Onların hepsini çıkardım. Biraz tehlikeli, temel sağlam ama bina yan yatmış" diye konuştu.