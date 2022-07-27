Esenler'de otoparka silahlı saldırı: Bekçi öldü

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:49

Oruç Reis Mahallesi'ndeki otoparka, 26 Temmuz Salı akşamı saat 23.00 sıralarında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler yaya olarak gelerek, içeride bulunanlara kurşun yağdırdı. Saldırıda otoparktaki 3 kişi kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAHREDEN AYRINTI: KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Kanser tedavisi gördüğü ve son dönemde otoparkta bekçilik yaptığı öğrenilen 60 yaşındaki Ali Eser ise, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırıya uğrayanların yakınları, olayı duyduktan sonra otoparka geldi. Cadde üzerinde güvenlik önemi alan polis ekipleri, otopark ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

OTOPARKIN ÖNÜNDEKİ KALDIRIMDA BİLEZİKLER BULUNDU

Olay Yeri İnceleme ekipleri, otoparkın önündeki kaldırımda bilezikler buldu. Ekiplerin incelemesinin ardından bilezikler delil torbasına konularak emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Ali Eser’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.