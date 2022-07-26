İzmir'de kadın otobüs şoförüne yumruklu saldırı!
İzmir'in Konak ilçesinde, belediye otobüsünde görevli kadın şoför, durak harici yolcu almadığı gerekçesiyle otobüste bulunan bir yolcu tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gereken hukuki takibi yapacaklarını söyledi.
Alsancak Gar'ı yakınında, ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 hattı 253 numaralı yolcu otobüsünde çalışan kadın şoför B.A., 24 Temmuz Pazartesi günü saat 07.53 sıralarında, gardan yolcu aldıktan sonra hareket etti.
Bir süre sonra B.A., trafik lambasında kırmızı ışıkta beklerken, bir grup yolcu otobüse binmek istedi. Yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla durak haricinde kapı açmanın yasak olması nedeniyle B.A., kapıyı açmadı.
HAKARET ETTİ
Bunun üzerine, otobüste yolcu olarak bulunan G.Y., şoför B.A.'dan kapıyı açmasını istedi. Ancak olumsuz cevap alınca iddiaya göre sürücü B.A.'ya hakaret etti. Kontrollü bir şekilde yolcu otobüsünü yolun sağında durduran B.A., ESHOT Şoför Destek Hattı'ndan yardım istedi.
'KADIN ŞOFÖRE YUMRUK ATTI'
Olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği sırada, yolcu G.Y. şoför koruma kapasını kırarak B.A.'ya yumruk attı. Arbedenin yaşandığı sırada, diğer yolcular araya girdi.
GÖZALTINA ALINDI
Bu sırada gelen polis ekipleri saldırgan yolcu G.Y.'yi kasten yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından gözaltına aldı. Olayın şokuyla gözyaşlarına boğulan şoför B.A. darp raporu aldı ve saldırgan yolcudan şikayetçi oldu.
BAŞKAN SOYER: TAKİPÇİSİYİZ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şoför B.A.’yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Soyer, "Kadın şoförümüze yapılan sözlü ve fiziki saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu çirkinliğe gereken cezanın verilmesi için hukuki takipteyiz. Şoför kardeşimize sahip çıkan yolcularımıza ve olaya hızla müdahale eden emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
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