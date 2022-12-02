Esenler’de 'şakalaşma' cinayeti: 17 yaşındaki genç öldü
Esenler’de, bir grup arkadaş iddiaya göre şakalaşırken ellerindeki tabanca patladı. Tabancadan çıkan merminin kalbine isabet ettiği belirtilen Kenan Çeliktenyıldız (17) hayatını kaybetti.
İstanbul Esenler Birlik Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre bulundukları binanın çatı katında şakalaşan bir grup arkadaşın ellerindeki tabanca, bilinmeyen nedenle patladı.
Tabancadan çıkan mermi kalbine isabet eden Kenan Çeliktenyıldız, (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybeden Kenan Çeliktenyıldız’ın yakınları ve mahalleli, olay yerinde kalabalık oluştururken polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
Çeliktenyıldız’ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin yaşları 18'den küçük Rasim B., Bünyamin B., Tuncer B., Umut B., Berat Ç., Oğuzhan K., Hamza Kerim Ö. ve Muhammet Emin D. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.
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