Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için yeniden tahliye talebi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada tahliye kararı verilmesinin ardından tutuklu bulunduğu diğer dosyadaki tutukluluk halinin kaldırılması istemiyle yeni bir itiraz daha yapıldı. Avukatları, kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Soruşturması” olarak bilinen dosya kapsamında Özer hakkında devam eden tutukluluğun hukuka aykırı olduğunu belirterek, İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulundu.

Ahmet Özer, daha önce, “Kent Uzlaşısı Davası” olarak bilinen ve "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada verilen tahliye kararına rağmen, bu dosyada da hakkında mevcut bulunan tutuklama kararı nedeniyle cezaevinden çıkamamıştı.

“ÜÇ AYRI BİLİRKİŞİ RAPORU: SORUMLULUĞU YOK”

Avukatlar Prof. Dr. Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz imzasıyla bugün sunulan dilekçede, Özer'in suça fiilen ya da hukuken bir katkısının bulunmadığının İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü ile iki bağımsız bilirkişi tarafından hazırlanmış raporlarla ortaya konulduğu belirtildi. Dilekçede, 13 Ocak 2025 tarihli bilirkişi raporu ile mevcut dosyada yer alan delillerin, Ahmet Özer’in hukuki sorumluluğunu doğurmadığı ifade edildi.

Dilekçede, CMK 109/3’e göre, 12 farklı adli kontrol tedbiri varken tutuklama tedbirinin orantısız olduğu ifade edilerek, “Yaşı itibarıyla sağlık ve yaşam hakkı açısından tutukluluğun yaratacağı sakıncalar göz önünde bulundurulmalı” denildi.

TAHLİYE EDİLMESİ HALİNDE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞABİLECEK

Daha önce Kent Uzlaşısı Davası dosyasında tahliyesine karar verilen Özer’in, bu dosyada da tahliye edilmesi halinde cezaevinden çıkabileceği belirtildi. Avukatlar, müvekkillerinin tahliyesine ve adli kontrol hükümlerinden birinin uygulanmasına karar verilmesini talep etti.