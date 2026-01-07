Cumhuriyet Gazetesi Logo
Esenyurt'ta depo yangın: Dumanlar metrelerce yükseldi

7.01.2026 13:52:00
DHA İHA
Esenyurt'ta havalandırma malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, depoda hasar meydana geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişinin tedavisi ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Zafer Mahallesi 133. Sokak'ta bulunan havalandırma malzemeleri deposunda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sırasında iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen 1 kişinin tedavisi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yanan iş yerinde hasar meydana geldi.

Image

İlgili Konular: #Yangın #Esenyurt #depo

