Esenyurt'ta depo yangın: Dumanlar metrelerce yükseldi

Zafer Mahallesi 133. Sokak'ta bulunan havalandırma malzemeleri deposunda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sırasında iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen 1 kişinin tedavisi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yanan iş yerinde hasar meydana geldi.