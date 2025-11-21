Esenyurt'ta 'ilaçlama' skandalı... 1'i bebek 7 kişi zehirlendi: Sağlık durumlarına ilişkin açıklama!

Olay, saat 18.30 sıralarında Çınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi.

İddiaya göre, binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu bir aile evini ilaçladı. Yapılan yüksek dozlu ilaçlamadan binada yaşayan 1'i bebek 7 kişi etkilendi.

İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zehirlendikleri belirlenen 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİDİR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Esenyurt’ta bir binanın bodrum katında yapılan ilaçlama nedeniyle, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu toplamda 7 vatandaşımız zehirlenme şüphesiyle etkilenmiştir. Olay yerine süratle 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personeli yönlendirilmiştir. Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerimizin müdahalesinin ardından vatandaşlarımız hastaneye kaldırılmıştır. Tüm vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavileri sürmektedir" ifadeleri yer aldı.

BİNADA AİLESİ ZEHİRLENEN KARAGÖZ: İNSANLARIMIZ MAĞDUR

Binada annesi ve kız kardeşi zehirlenen Seyfun Karagöz, "Binada ailem yaşıyor. Alt kattaki yabancı uyruklular kendi evlerini yabancı bir maddeyle sanırım ilaçlamışlar, ilaçladıktan sonra kendileri çıkmışlar, arabada oturmuşlar. Kimsenin haberi yok. Artık birileri şikayet etmiş ondan sonra gelmişler. Binada ışıklar yanıyor herkes can havliyle bir şekilde dışarı çıkmış. Benim annem ve kız kardeşim şu anda hastanede yatıyorlar, ekstra olarak küçük bir çocuk var çocuğun durumu ilk başta kötüydü, şu anda gayet iyi. Akşam saat altıdan beri hastanedeyim. Kafalarına göre işler yapmışlar. Sonuç itibariyle insanlarımız mağdur. Kimsenin de bundan haberi yok, bari böyle bir şey yapılacaksa neden kimseye haber verilmiyor? Ya da ilaçlandıktan sonra dışarı çıkıp kendi güvenliğini sağlayabiliyorlarsa neden milletimize güvenlik amaçlı bir şey söylemiyorlar?" şeklinde konuştu.