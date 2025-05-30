Esenyurt’ta kayyuma dayanak olan düzenleme AYM’ye taşındı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına gerekçe yapılan yasal düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. TBB, AYM’ye çağrıda bulunarak, konunun ivedilikle ele alınması gerektiğini vurguladı.

TBB tarafından yapılan açıklamada, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden alınmasına dayanak teşkil eden Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatiyle İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin AYM’ye başvurduğu hatırlatıldı. Açıklamada, “Kararı son derece olumlu bir gelişme olarak gördüğümüzün altını çizer; konunun ivedilikle gündeme alınarak görüşülmesinin Anayasa Mahkemesinin sorumluluğu olduğunu hatırlatırız” denildi.

“ANAYASAL TEMELİ YOK”

TBB açıklamasında, söz konusu yasal düzenlemenin 2016 yılında, olağanüstü hal döneminde 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Belediye Kanunu’na eklendiği, ardından 6758 sayılı Kanun ile yasalaştırıldığı anımsatıldı. TBB, düzenlemenin Anayasal dayanağının bulunmadığını belirttiği 4 Kasım 2024 tarihli açıklamasını da hatırlatarak şu ifadeleri aktardı:

“Belediye Kanunu’na eklenen, ‘terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması’ hallerinde belediye başkanının yerine İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılabileceğine ilişkin düzenlemenin anayasal temeli bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı verdiği karardan derhal vazgeçerek belediye başkanlarını görevine iade etmeli; Belediye Kanunu’na 2016 yılında eklenen düzenleme değiştirilmeli.”

“AYM’NİN SORUMLULUĞUDUR”

Açıklamada, TBB’nin söz konusu uygulamanın Anayasa’ya aykırılığına ilişkin görüşünü kamuoyuyla daha önce de defalarca paylaştığı vurgulandı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin AYM’ye başvuru kararı memnuniyetle karşılanırken, “Bu süreç, hukuk devleti ilkesinin ve seçme-seçilme hakkının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Anayasa Mahkemesi, anayasal görev ve sorumluluğu çerçevesinde bu başvuruyu ivedilikle ele almalıdır” denildi.