Esenyurt’ta park içine bina yapılmak istendi: Kayyım Can Aksoy’a 'kırmızı kart' protestosu

6.04.2026 12:00:00
ANKA
İstanbul Esenyurt’ta Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nın içerisine emniyet binası yapılmak istenmesine karşı protesto düzenlendi. Park içinde bir araya gelen siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar, Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden alınarak yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy’a ellerindeki “kırmızı kart” ile tepki gösterdi.

Bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy’a karşı tepkiler sürüyor. İlçede bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı’ndaki halı sahaların kaldırılarak yerine emniyet binası yapılma projesine karşı çıkan Esenyurt Kent Konseyi ve 13 farklı siyasi partinin ilçe başkanları, “Parkıma Dokunma” buluşması gerçekleştirdi.

Sökülen halı sahalarda yapılan buluşmaya Ahmet Özer de katıldı.

TİP İLE SAADET PARTİSİ ARASINDA MAÇ

Parkın yapılaşmaya açılmaması talebiyle CHP ve Saadet Partisi tarafından başlatılan imza kampanyası için stantlar açıldı, imza toplandı.

Saadet Partisi ile Türkiye İşçi Partisi’nin oluşturduğu futbol takımları, sökülen halı sahada dostluk maçında karşı karşıya geldi.

TİP İlçe Başkanı Duygu Eroğlu’nun hakemlik yaptığı karşılaşmanın başlama vuruşunu Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ, Ahmet Özer, ilçe başkanları ve çocuklarla birlikte yaptı.

KIRMIZI KARTLAR BU SEFER FUTBOLCULARA DEĞİL

Maç boyunca “kırmızı kartlar” bu kez futbolculara değil, parkın içine emniyet binası yapılmasını isteyen kayyum yönetimine çıktı.

Sadece hakem değil; sahadaki çocuklar, ilçe başkanları ve vatandaşlar da kırmızı kartlarını kayyum Can Aksoy için kaldırdı.

