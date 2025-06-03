Esenyurt'ta rezidanslara yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Esenyurt'taki 2 rezidansta birbiriyle bağlantılı faaliyet gösteren yasa dışı 'finans evi' tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından rezidanslara düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı panel sistemler aracılığıyla farklı kişilere ait banka hesaplarına para giriş-çıkış işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde para yatırma, çekme ve onaylama işlemlerinin aktif olarak kullanıldığı, ayrıca kullanılan ekipmanlarda bahis içerikli çok sayıda yazışmanın bulunduğu belirtildi. Rezidanslarda yapılan aramalarda 10 bilgisayar, 8 cep telefonu ve 10 ofis telefonu ele geçirilirken şüpheliler hakkında tahkikat emniyette devam ediyor.