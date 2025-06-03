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Esenyurt'ta rezidanslara yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

Esenyurt'ta rezidanslara yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

3.06.2025 10:31:00
Güncellenme:
DHA
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Esenyurt'ta rezidanslara yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

Esenyurt'ta yasa dışı bahis siteleri üzerinden finans işlemleri yürütüldüğü belirlenen 2 rezidansa düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, farklı bahis sitelerine entegre edilen panel sistemi üzerinden yasa dışı para transferi yaptığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Esenyurt'taki 2 rezidansta birbiriyle bağlantılı faaliyet gösteren yasa dışı 'finans evi' tespit edildi. 

Teknik ve fiziki takibin ardından rezidanslara düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı panel sistemler aracılığıyla farklı kişilere ait banka hesaplarına para giriş-çıkış işlemi gerçekleştirdiği belirlendi. 

Yapılan incelemelerde para yatırma, çekme ve onaylama işlemlerinin aktif olarak kullanıldığı, ayrıca kullanılan ekipmanlarda bahis içerikli çok sayıda yazışmanın bulunduğu belirtildi. Rezidanslarda yapılan aramalarda 10 bilgisayar, 8 cep telefonu ve 10 ofis telefonu ele geçirilirken şüpheliler hakkında tahkikat emniyette devam ediyor. 

İlgili Konular: #Esenyurt #Organize suç örgütü #yasa dışı bahis