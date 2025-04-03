Esenyurt’ta 16 yaşındaki kızının gözü önünde eşini katletti
Esenyurt’ta Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak’ı 16 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.
İstanbul Esenyurt’ta Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak’ı (31) 16 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Kızın babasına engel olmaya çalıştığı öğrenilirken Ahmet Başak, gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Bir süredir aralarında sorun olan çift, tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak'a bıçakla saldırdı. O sırada evde bulunan 16 yaşındaki kızları sesleri duyunca anne ve babasının yanına gitti. Babasının annesine bıçakla saldırdığını gören genç kız, araya girerek engel olmaya çalıştı ancak başaramadı. Sesler üzerine aynı sitede oturan komşular polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşegül Başak’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hastaneye kaldırılan Ayşegül Başak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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