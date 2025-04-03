Hakkari'de iş cinayeti... İş makinesinin altında kalan işçi kurtarılamadı!
Çukurca karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir maden ocağında çalışan Agit Ayaş adlı işçi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Hakkari- Çukurca karayolunda faaliyet gösteren çinko maden ocağında bir iş cinayeti meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; ocakta çalışan 2 çocuk babası Agit Ayaş (34), henüz belirlenemeyen nedenle iş makinesinin altında kalarak, ağır yaralandı. Kazayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekiplerin müdahalesiyle iş makinesinin altından çıkartılan işçi, ağır yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastane önün gelen Ayaş'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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