Ordu'da iş cinayeti! 14 metreden düşen işçi feci şekilde can verdi

Yayınlanma: 03.04.2025 - 12:26

Güncelleme: 03.04.2025 - 12:26

Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen iş kazasında, elektrik şirketi çalışanı Bayram Güneş, arıza onarımı için çıktığı elektrik direğinde dengesini kaybederek 14 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güneş, yapılan ilk müdahalenin ardından Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iş güvenliği önlemlerinin yeterliliği yeniden gündeme geldi.