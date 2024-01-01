Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü

Selin Ciğerci ile 2 kez evlenip boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra, Sapanca yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Kazadan yara alarak kurtulan Çıra'nın milyonluk aracında büyük hasar oluştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:54
Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü
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Selin Ciğerci ile yaptığı evliliklerle adını duyuran ve sonrasında futbolu bırakarak ticarete atılmasıyla adından söz ettiren Gökhan Çıra, Sapanca yolu üzerinde ölümden döndü.

Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan Çıra, yaralandı.

"UFAK TEFEK SIYRIKLARLA ATLATTIK"

Instagram hesabından kaza sonrası çektiği bir fotoğrafı yayınlayan Çıra, "Beterin beteri var derler. Allah'a çok şükür ufak tefek sıyrıklarla atlattık gözü olanın gözü çıksın bugün şunu anladım 1 saniye sonra ne olacağından kimsenin haberi yok film şeridi gibi her şey gözümün önünden geçti. İlk defa kaza yaptım" dedi.

Sevenlerinden gelen mesajların ardından bir paylaşım daha yapan ünlü isim, "Sevgili arkadaşlar, geçirmiş olduğum trafik kazasını çok şükür ki ucuz atlattım. Sizleri de merakta bırakmamak adına genel cevap vermek istedim. Ufak tefek sıyrıklar haricinde genel sağlık durumu gayet iyi. Tedbir amaçlı hastanede müşahede altındayım" ifadelerini kullandı.

Çıra, yapılan kontrollerin ardından hastaneden taburcu oldu.


Gökhan Çıra Selin Ciğerci

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