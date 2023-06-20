Esenyurt'ta 23. kattan atlayan şahıs komşusunun üzerine düştü!

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi oturduğu binanın 23. katındaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Bu sırada işe gitmek üzere evinden çıkan komşusunun üzerine düşen adam hayatını kaybetti, komşusu ise yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:20
Esenyurt'ta 23. kattan atlayan şahıs komşusunun üzerine düştü!
Abone Ol google-news

İstanbul Esenyurt'ta Gökevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde 38 yaşındaki Libya uyruklu Taha H.A., evinin balkonuna çıkarak kendisini boşluğa bıraktı.

Taha H.A. herşeyden habersiz işe gitmek üzere aynı binadan çıkan Mehmet Kahraman'ın üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu. Taha H.A. ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Mehmet Kahraman ise, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 


Esenyurt komşu

İlgili Haberler

İntihar girişiminin nedeni cinsel istismar, tehdit ve şantaj çıktı!

İntihar girişiminin nedeni cinsel istismar, tehdit ve şantaj çıktı!
Eskişehir'de genç kadının şüpheli ölümü için 'bilimsel mütalaa' hazırlandı: Sanığın 'intihar etti' ifadeleri çürütüldü

Eskişehir'de genç kadının şüpheli ölümü için 'bilimsel mütalaa' hazırlandı: Sanığın 'intihar etti' ifadeleri çürütüldü
Son dakika... Yine Marmaray yine intihar girişimi

Son dakika... Yine Marmaray yine intihar girişimi

En Çok Okunan Haberler