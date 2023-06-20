Esenyurt'ta 23. kattan atlayan şahıs komşusunun üzerine düştü!
İstanbul Esenyurt'ta bir kişi oturduğu binanın 23. katındaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Bu sırada işe gitmek üzere evinden çıkan komşusunun üzerine düşen adam hayatını kaybetti, komşusu ise yaralandı.
İstanbul Esenyurt'ta Gökevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde 38 yaşındaki Libya uyruklu Taha H.A., evinin balkonuna çıkarak kendisini boşluğa bıraktı.
Taha H.A. herşeyden habersiz işe gitmek üzere aynı binadan çıkan Mehmet Kahraman'ın üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu. Taha H.A. ise olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Mehmet Kahraman ise, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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