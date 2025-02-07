Esenyurt’ta 26 katlı binada yangın paniği: Ekipler müdahale etti

Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:05

Güncelleme: 07.02.2025 - 09:07

Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir sitenin 10’uncu katında bulunan bir dairede, dün saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrasında site sakinleri panikle dışarı çıktı.

ÖLEN YA DA YARALAN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.