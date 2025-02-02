Esenyurt'ta AVM'nin deposunda yangın!
İstanbul Esenyurt'ta bir AVM'nin deposunda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
İstanbul Güzelyurt Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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