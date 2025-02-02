Esenyurt'ta AVM'nin deposunda yangın!

İstanbul Esenyurt'ta bir AVM'nin deposunda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Esenyurt'ta AVM'nin deposunda yangın!
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DHA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 08:23

İstanbul Güzelyurt Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. 

AYRINTILAR GELİYOR...

 

 


Etiketler: #Esenyurt #AVM #Yangın

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