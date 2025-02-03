Esenyurt'ta sır olay: Bir otel 15 gün arayla ikinci kez kurşunlandı
Esenyurt‘ta haraç istenen bir otel, olumsuz cevap verince 15 gün içinde ikinci kez kurşunlandı. Son olayda ise otel önünde polis beklemesine aldırış etmeyen motorlu saldırganların saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Esenyurt Zafer Mahallesi'nde otel sahibini telefonla arayan kimliği belirsiz şahıslar yüklü miktarda haraç istedi.
Olumsuz cevap alan şahıslar 15 gün arayla iki kez oteli kurşunlayıp kaçtı.
İlk kurşunlamada otel kapısına kadar gelen saldırgan lobiye doğru ateş edip kaçarken, ikinci olayda otel önünde polis beklemesine rağmen saldırganlar motorla ateş edip kaçtılar.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayların ardından polis olayla ilgili geniş çalışma başlattı. Yaşanan saldırılarda bir kişi yaralanırken olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: #Esenyurt
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