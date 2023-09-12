Emekli astsubayın acı ölümü: Çapa motoru üzerinde kalp krizi geçirdi

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kullandığı çapa motoru üzerinde kalp krizi geçiren emekli astsubay hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 13:20
Emekli astsubayın acı ölümü: Çapa motoru üzerinde kalp krizi geçirdi
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Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi’nde, öğle saatlerinde emekli astsubay Adem Şanlı bahçede çapa motoru ile çalışma yaptığı sırada aniden fenalaştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen emekli astsubayın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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