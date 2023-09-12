Emekli astsubayın acı ölümü: Çapa motoru üzerinde kalp krizi geçirdi
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kullandığı çapa motoru üzerinde kalp krizi geçiren emekli astsubay hayatını kaybetti.
Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi’nde, öğle saatlerinde emekli astsubay Adem Şanlı bahçede çapa motoru ile çalışma yaptığı sırada aniden fenalaştı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen emekli astsubayın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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