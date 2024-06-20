Esenyurt'ta 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Yayınlanma: 20.06.2024 - 19:34

Güncelleme: 20.06.2024 - 19:35

İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi 1477 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın en üst katındaki dairelere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

En üst katta yaşayan yaşlı kadın ile bakıcısı itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldı.

Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada büyük çapta hasar oluştu.