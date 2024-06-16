Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın
İstanbul Esenyurt'ta boş alanda yakılan koltuktaki alevler 4 katlı binaya sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenikent Mahallesi 604. Sokak'taki boş alanda saat 11.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen kişilerce yakılan koltuktaki alevler, yandaki 4 katlı binaya sıçradı.
Binanın çatısına kadar yükselen alevler, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, kısa sürede söndürüldü.
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