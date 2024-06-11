İstanbul Esenyurt'ta dehşet anları: Tartıştığı akrabalarının iş yerini benzin döküp yaktı!

Esenyurt’ta bir kişi, tartıştığı akrabalarının oto tamir dükkanını benzin dökerek ateşe verdi. İtfaiye ekipleri, içerisinde 8 araç bulunan iş yerindeki yangını kısa sürede söndürürken şüpheli C.D. yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 20:01
İstanbul Esenyurt'ta dehşet anları: Tartıştığı akrabalarının iş yerini benzin döküp yaktı!
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Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde bulunan bir oto tamir dükkânında, gece saatlerinde yangın çıktıç

İddiaya göre; C.D. isimli kişi, akrabalarıyla bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sonrasında C.D., akrabalarına ait oto tamir dükkanına gitti. C.D., yanında getirdiği 5 litrelik bidondaki benzini iş yerine dökerek ateşe verdi.

Yangını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, yanan iş yerini ve içerisinde bulunan 8 aracı kısa sürede söndürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında kimlik bilgileri tespit edilen C.D. Başakşehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan ifadeler sonrasında, C.D.’nin akrabaları ile arasında çıkan tartışma sonrasında olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.


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