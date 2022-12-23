Esenyurt'ta 8 kişi tarafından darbedilip öldürüldü
Esenyurt'ta 8 kişi tarafından darbedilip bıçaklanan 22 yaşındaki Muhammet Yasser, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde yabancı uyruklu olan Muhammet Yasser, arkadaşı ile alacak verecek nedeniyle tartıştı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada 7 şüpheli daha Yasser'in bulunduğu eve gelerek, darbedip bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Yasser, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler Z.B., E.A., M.S., S.S., M.T.Z., A.A., S.S. ve S.U., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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