Esenyurt'ta asansörde cinsel saldırı girişimi
Esenyurtta'ta, A.A. (16) isimli şahıs, bir rezidansın asansöründe bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulundu, daha sonra da tekme atarak kaçtı. Yapılan takip sonucunda şüpheli, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin 2020 yılında da bir kız çocuğunu taciz etmeye çalıştığı ve mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.
İstanbul Esenyurt'ta, yabancı uyruklu A.A. (16), bir rezidansın asansöründe bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulundu, daha sonra da tekme atarak kaçtı. Yapılan takip sonucunda şüpheli Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin daha önce de bir kız çocuğunu taciz etmeye çalıştığı ve serbest bırakıldığı öğrenilirken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 11 Aralık saat 04.30'da Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı. 16 yaşındaki A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi. Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, cinsel saldırı girişiminde bulundu. Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı. Kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.
ÇOCUĞA TACİZ GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ, SERBEST KALMIŞ
Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.
Şüpheli A.A.'nın polisteki işlemleri sürüyor.
YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan olay ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere şüphelinin çitlerden siteye girişi, asansöre binişi, kadına cinsel saldırı girişimi ve daha sonra da siteden ayrıldığı anlar yansıdı.
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