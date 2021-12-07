Sultangazi'de taciz şüphelisini bayılana kadar dövdüler
Sultangazi'de iddialara göre bir kadına cinsel organını göstererek taciz eden yabancı uyruklu kişiyi mahalleli bayılana kadar dövdü. Şüpheli kendine geldikten sonra gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi'ye bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, köpeğini gezdiren kadın Pakistan uyruklu K.A. (31) tarafından taciz edildi.
İddiaya göre şüphelinin cinsel organını göstermesiyle kadın bağırarak çevreden yardım istedi. Sokaktan geçen 2 kişi, kadının yardımına koşarak, şüpheliyi darbetmeye başladı. Çevreden gelenlerin de katılmasıyla şüpheli kalabalık tarafından bayılana kadar darp edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre şüphelinin kendine gelmesini bekledi. Ardından kendine gelen şüpheli gözaltına alındı.
"POLİS GELENE KADAR DAYAK YEDİ"
Mahalle sakinlerinden Orhan Yılmaz, "Ben olayı görmedim. Bir kız çocuğuna yabancı uyruklu biri tacizde bulunmuş. Ondan sonra yardım istemiş sanırım. 2 tane genç delikanlı burada o kişiyi indirdiler. Sonra burası iyice kalabalık oldu. Yabancı memleketten gelip, sen bizim kızlarımızın namusuna dil uzatırsan böyle olur. 2 tane genç tesadüfen oradan geçerken olaya müdahale etmişler. Daha sonra gelen vurdu, giden vurdu. Polis gelene kadar dayak yedi. Polis ekipleri alıp götürdü" dedi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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