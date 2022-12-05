Esenyurt'ta asker eğlencesinde havai fişek patladı, ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta asker eğlencesinde yakılan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi. Tedbir alınmadan yakılan havai fişek, çevredekilerin üzerine patladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
05 Aralık 2022 Pazartesi, 10:41
Esenyurt'ta asker eğlencesinde havai fişek patladı, ortalık savaş alanına döndü
Abone Ol google-news

İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesi düzenleyen bir grup, tedbir almadan havai fişek yaktı. Yan yatan havai fişek bataryası, çevredeki insanların üzerlerine doğru patladı.

Çevredekiler fişekten kaçarken olaydan yaralanan olmadı.

O anlar asker eğlencesinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, havai fişek patladıktan sonra çevredekilerin kaçtığı görülüyor. 


Esenyurt havai fişek asker eğlencesi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler