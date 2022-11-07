Sokak ortasında havai fişeklerle çatıştılar
Adana'da sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde dün gece saatlerinde sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi.
Gruptakiler, sokaktan geçen araçlara ve yurttaşlara aldırış etmeden dakikalarca çatıştı.
Yaşanan patlama sesleri nedeniyle otomobillerin alarmları çaldı.
Bir kişi, cep telefonuyla kayda aldığı olayın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
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