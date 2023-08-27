Yer: Esenyurt... Tartıştığı kadının üzerine araba sürdü
Esenyurt’ta bir erkek sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadının üzerine araba sürdü. Korku içindeki kadın bir süre kaçtıktan sonra tel örgülere tırmanarak yardım çığlıkları atarken yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Güzelyurt Mahallesi’nde, dün gece saatlerinde iddiaya göre sokak ortasında kimliği belirsiz kadın ve erkek arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın nedeni bilinmezken ikili birbirlerine bağırarak itişmeye başladı.
KADININ ÜZERİNE SÜRDÜ
Bir süre sonra sinirlenen erkek, araca binerek kadının üzerine sürmeye başladı. Korku içinde arabadan kaçan kadın yol kenarındaki tel örgülere tırmandı.
Kadının bağırarak yardım çığlıkları atmasının ardından araç içindeki şahıs, uzaklaşarak gözden kayboldu.
Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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