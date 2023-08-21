Son Dakika: Esenyurt'ta kültür merkezinde yangın
Son dakika gelişmesi... İstanbul Esenyurt'ta Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde yangın çıktı.
Esenyurt'ta Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çevre ilçelerden de görülen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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