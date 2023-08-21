Son Dakika: Esenyurt'ta kültür merkezinde yangın

Son dakika gelişmesi... İstanbul Esenyurt'ta Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde yangın çıktı.

DHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:23
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Esenyurt'ta Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevre ilçelerden de görülen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...
 


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