Esenyurt’ta dairede çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi
Esenyurt’ta binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.
Suriye uyruklu ailenin yaşadığı Üçevler Mahallesi 887. Sokak’taki binanın bodrum katında bulunan dairede elektrikli sobadan kaynaklanan yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın sırasında bir kadın ve bir çocuk itfaiye ekiplerince kurtarılarak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ekiplerce 4 çocuğun ise yangında yaşamını yitirdiği belirlendi.
Söndürme çalışmalarının ardından polis ve olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı.
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