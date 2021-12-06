İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

06 Aralık 2021 Pazartesi, 12:08

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt'ta daha önceden belirlenen 34 adreste 49 kişiye yönelik sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, 40 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt'ta daha önceden belirlenen 34 adresteki 49 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Sultaniye Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın ikinci katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekât polislerinin yanı sıra hassas burunlu 'Aspar' isimli narkotik köpeğinin de eşlik ettiği görüldü. Operasyon sırasında polis helikopterinin havadan destek verdi. Baskın yapılan adreslerde bulunan 40 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 356 gram esrar, 789 gram sentetik kannabinoid, 233 adet ecstasy hap, 199 gram metamfetamin, 122 gram eroin, 45 gram kokain, 174 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 250 lira ve 250 dolar para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

