Esenyurt’ta dehşet: Kamyonun çarptığı motorkurye hayatını kaybetti
Esenyurt’ta kamyonun çarptığı motorkurye yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Feci kaza, 08.00 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi’nde yaşandı. Motosiklet sürücüsünü fark edemeyen kamyon şoförü, motorkuryeye çarptı.
Kaza sonrasında çarpmanın etkisiyle kurye, kanlar içerisinde yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kurye, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Sağlık ekiplerinin müdahale anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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